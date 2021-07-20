ВОЗ: Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии

ВОЗ: За последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 11,5% Фото: depositphotos.com

По ее словам, мир находится "в очень опасной ситуации с коронавирусом", из-за чего она становится "все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время".

По ее мнению, пандемия будет продолжаться из-за возникновения новых COVID-штаммов, смешивания социальных групп, несоблюдения профилактических мер, нехватки вакцин против коронавируса.

За последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 11,5%, а количество смертей из-за инфекции выросло на 1%, подчеркнула Керкхове.

Она также добавила, что на прошлой неделе в Европе зафиксировано на 21% больше COVID-случаев, в западной части Тихого океана число инфицированных выросло на 30%.