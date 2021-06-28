Долина сообщила о результатах теста на коронавирус

"Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня", – написала артистка.

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Контекст:

25 июня российские СМИ сообщили, что Долина заразилась коронавирусом. Ни певица, ни ее семья не комментировали эту информацию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

12 июня 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 15-го по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Решение приняли из-за роста количества случаев COVID-19.

16 июня власти города ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для работников сфер торговли и услуг. Обязательную вакцинацию в масштабах всей страны власти РФ проводить пока не планируют.

По состоянию на 28 июня в РФ подтверждено около 5,5 млн. заболевших COVID-19. Умерло от этой болезни 133 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.