Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
Новости

Долина сообщила о результатах теста на коронавирус

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Долина не афишировала, что заразилась коронавирусом
Долина не афишировала, что заразилась коронавирусом
Фото: larisa.dolina.official / Instagram

Заболевшая COVID-19 65-летняя российская певица Лариса Долина 27 июня в Instgram сообщила, что сдала отрицательный тест на коронавирус.

пешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня", – написала артистка.


Контекст:

25 июня российские СМИ сообщили, что Долина заразилась коронавирусом. Ни певица, ни ее семья не комментировали эту информацию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

12 июня 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 15-го по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Решение приняли из-за роста количества случаев COVID-19.

16 июня власти города ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для работников сфер торговли и услуг. Обязательную вакцинацию в масштабах всей страны власти РФ проводить пока не планируют.

По состоянию на 28 июня в РФ подтверждено около 5,5 млн. заболевших COVID-19. Умерло от этой болезни 133 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Теги: Лариса Долина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Швеция – Украина. Онлайн-репортаж матча 1/8 финала Евро 2020
Швеция – Украина. Онлайн-репортаж матча 1/8 финала Евро 2020
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Гордон – Киркорову: Крым – это Украина. Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут
  Гордон – Киркорову: Крым – это Украина. Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут
Дмитрий ГОРДОН
Глава чеченской диаспоры: По доносам без суда и следствия чеченцев назначают виновными и выдворяют из страны
Глава чеченской диаспоры: По доносам без суда и следствия чеченцев назначают виновными и выдворяют из страны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS