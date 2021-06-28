81-летний режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом

Из-за болезни Меньшов не смог присутствовать на съезде партии, от которой в сентябре 2021 года баллотируется в Госдуму РФ Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия – За правду", членом которой является 81-летний режиссер,

Именно из-за внезапной болезни Меньшов не смог присутствовать на съезде "справедливороссов", на котором было решено включить режиссера в общефедеральный список партии на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу РФ.