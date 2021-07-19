Минздрав предложил ужесточить правила въезда в Украину для невакцинированных

"Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности, из-за штамма "Дельта", – говорится в сообщении.

По словам Ляшко, 14-дневная самоизоляция предлагается для всех невакцинированных лиц, которые будут приезжать в Украину. Досрочно ее можно завершить, если после семи дней самоизоляции человек покажет отрицательный ПЦР-тест.

Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции, заключили в ОП.