Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта"

По его словам, до конца июля планируется поставка дополнительного секвенатора в Центр общественного здоровья, также Минздрав будет иметь на три месяца расходных материалов для проводения генетического секвенирования вируса.
"Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно "Дельта"-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец – это "Дельта" или не "Дельта", – сказал Ляшко.
Он отметил, что на пунктах пропуска через государственную границу Украины проводится дополнительное тестирование путешественников, прибывших из Индии, Португалии, Великобритании и РФ "даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа".
Ляшко также добавил, что "есть несколько стратегий", над которыми работает группа во главе с главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.
"Они предложат варианты", – подчеркнул глава Минздрава.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтверждено четыре случая "Дельта"-штамма.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 14 июля в Украине зафиксировали 623 новых случая коронавирусной болезни (более 2,24 млн – с начала эпидемии), в среду умерло 20 человек, выздоровело – 589.