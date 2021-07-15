Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта"

По его словам, до конца июля планируется поставка дополнительного секвенатора в Центр общественного здоровья, также Минздрав будет иметь на три месяца расходных материалов для проводения генетического секвенирования вируса.

"Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно "Дельта"-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец – это "Дельта" или не "Дельта", – сказал Ляшко.

Он отметил, что на пунктах пропуска через государственную границу Украины проводится дополнительное тестирование путешественников, прибывших из Индии, Португалии, Великобритании и РФ "даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа".

Ляшко также добавил, что "есть несколько стратегий", над которыми работает группа во главе с главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным.

"Они предложат варианты", – подчеркнул глава Минздрава.