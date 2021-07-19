ЕС в ближайшее время признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac – Ляшко

Он напомнил, что в конце апреля – начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения. Как результат, препарат действительно одобрили.

"В ближайшее время ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам. – "ГОРДОН") внесет CoronaVac в свой перечень [одобренных вакцин]. Я коммуницировал с директором европейского регионального бюро ВОЗ и с коллегами в Брюсселе, которые работают в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по COVID-сертификату", – убеждает Ляшко.

Министр уверен, что это произойдет "в ближайшее время".