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ЕС в ближайшее время признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac – Ляшко

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С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов
С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов
Фото: depositphotos.com

Евросоюз уже в ближайшее время утвердит вакцину от коронавируса CoronaVac, которую используют в Украине, и признает соответствующие COVID-сертификаты. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что в конце апреля – начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения. Как результат, препарат действительно одобрили.

"В ближайшее время ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам. – "ГОРДОН") внесет CoronaVac в свой перечень [одобренных вакцин]. Я коммуницировал с директором европейского регионального бюро ВОЗ и с коллегами в Брюсселе, которые работают в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по COVID-сертификату", – убеждает Ляшко.

Министр уверен, что это произойдет "в ближайшее время".

Контекст:

С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

2 июля на сайте Кабмина появилось постановление, которое утверждает порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Согласно нему, в стране будут выдавать два вида COVID-паспорта – внутренний и международный. В международном будут данные о вакцинации от COVID-19, негативном результате теста или о выздоровлении.

Ляшко говорил, что в правительстве работают над тем, чтобы привитых вакцинами Covishield и CoronaVac украинцев пускали в ЕС. Эти препараты одобрены ВОЗ, но не EMA.

Теги: паспорт, Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, CoronaVac
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