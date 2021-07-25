В Украине за сутки подтвердили 286 случаев COVID-19

За сутки госпитализированы 422 пациента с коронавирусом в Украине Фото: EPA

Среди заболевших – 19 детей и два медика.

Умерло за сутки 12 человек, выздоровело 159 пациентов, а 422 заболевших госпитализированы.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 248 450 случаев коронавируса, умерло 52 847 человек, выздоровело 2 184 195 пациентов.

24 июля в Украине провели 26 197 тестирований на коронавирус, из которых методом ПЦР – 12 988, методом ИФА – 2823, а также 10 386 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 11,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус.



