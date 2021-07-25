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Инфекционист Голубовская назвала главный "прокол" вакцинации от коронавируса в Украине

Голубовская: Еще ничего не закончилось
Голубовская: Еще ничего не закончилось
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

В Украине не нужно было прививать от коронавируса молодых людей. Такое мнение доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская выразила агентству УНН в интервью, которое было опубликовано 23 июля.

"Подходы к проведению вакцинации и в том числе, к лечению, разные в странах Европы, США и в Канаде. У нас самый большой прокол вакцинальной кампании в том, что мы не защитили свои группы риска. Вместо этого начали вакцинировать молодых людей. Даже если они работают в Национальной полиции – это неправильно, потому что умирают пожилые люди и на них кампания должна быть нацелена в первую очередь", – сказала она.

По словам инфекциониста, так происходит в большинстве стран.

"Но, понимаю, что сложно все сделать идеально в стремительно развивающейся ситуации, особенно учитывая, то что перед этим была развалена служба и специалисты поуходили. Но в целом, оценивая эту ситуацию, вы видите, что явные перегибы бывают в ту или иную строну, явная заангажированость, явное доминирование интересов чисто финансовых и это уже у нас вызывает большую обеспокоенность", – отметила Голубовская.

Оценивая ситуацию, она сделала вывод, что "еще ничего не закончилось" и может повториться с другим возбудителем.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 24 июля сделано более 3 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. 

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: медицина, полиция, вакцинация, молодежь, лечение, украинцы, инфекция, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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