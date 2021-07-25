Инфекционист Голубовская назвала главный "прокол" вакцинации от коронавируса в Украине

"Подходы к проведению вакцинации и в том числе, к лечению, разные в странах Европы, США и в Канаде. У нас самый большой прокол вакцинальной кампании в том, что мы не защитили свои группы риска. Вместо этого начали вакцинировать молодых людей. Даже если они работают в Национальной полиции – это неправильно, потому что умирают пожилые люди и на них кампания должна быть нацелена в первую очередь", – сказала она.

По словам инфекциониста, так происходит в большинстве стран.

"Но, понимаю, что сложно все сделать идеально в стремительно развивающейся ситуации, особенно учитывая, то что перед этим была развалена служба и специалисты поуходили. Но в целом, оценивая эту ситуацию, вы видите, что явные перегибы бывают в ту или иную строну, явная заангажированость, явное доминирование интересов чисто финансовых и это уже у нас вызывает большую обеспокоенность", – отметила Голубовская.

Оценивая ситуацию, она сделала вывод, что "еще ничего не закончилось" и может повториться с другим возбудителем.