Более 3 млн человек в Украине получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

За сутки вакцинацию в Украине завершили 62 603 человека Фото: EPA

Одну дозу вакцины получили 90 072 человека, а 62 603 человека получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

"С начала прививочной кампании привито 3 010 140 человек, из них получили одну дозу 3 010 138 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 691 872 прививки", – сообщили в Минздраве.

23 июля в Украине прививки делали 802 мобильные бригады. Также работали 2692 прививочных пункта и 267 центров вакцинации.



