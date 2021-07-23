Вакцина Pfizer/BioNTech защищает от "индийского" штамма коронавируса почти на 40% – минздрав Израиля

Израиль говорил о снижении эффективности препарата Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64% Фото: ЕРА

Вакцина достаточно надежно защищает от тяжелой формы болезни COVID-19 на уровне 91%, сказано в сообщении. В министерстве отметили, что эти выводы сделали на сравнительно небольшой выборке больных в тяжелом состоянии. Специалисты продолжают наблюдение.

Профессор Университета Бен-Гуриона и лидер Союза врачей Израиля Надав Давидович подтвердил The Times of Israel, что вакцина Pfizer/BioNTech менее эффективна в предотвращении передачи инфекции, но весьма действенна для предотвращения госпитализации и тяжелых случаев.

По мнению специалиста, не стоит полагаться исключительно на вакцинацию. Нужны также "зеленые пропуска" (разрешение на посещение выздоровевшими и вакцинированными людьми определенных мест и зданий. – "ГОРДОН"), тестирование и маски, отметил Давидович.