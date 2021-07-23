ГОРДОН
 
 
МИР

Вакцина Pfizer/BioNTech защищает от "индийского" штамма коронавируса почти на 40% – минздрав Израиля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Израиль говорил о снижении эффективности препарата Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%
Израиль говорил о снижении эффективности препарата Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%
Фото: ЕРА

Эффективность препарата Pfizer/BioNTech при защите от заражения "индийским" штаммом коронавируса составляет 39%. Об этом сообщило издание NEWSru.co.il, ссылаясь на министерство здравоохранения Израиля.

Вакцина достаточно надежно защищает от тяжелой формы болезни COVID-19 на уровне 91%, сказано в сообщении. В министерстве отметили, что эти выводы сделали на сравнительно небольшой выборке больных в тяжелом состоянии. Специалисты продолжают наблюдение. 

Профессор Университета Бен-Гуриона и лидер Союза врачей Израиля Надав Давидович подтвердил The Times of Israel, что вакцина Pfizer/BioNTech менее эффективна в предотвращении передачи инфекции, но весьма действенна для предотвращения госпитализации и тяжелых случаев. 

По мнению специалиста, не стоит полагаться исключительно на вакцинацию. Нужны также "зеленые пропуска" (разрешение на посещение выздоровевшими и вакцинированными людьми определенных мест и зданий. – "ГОРДОН"), тестирование и маски, отметил Давидович.

Контекст:

С начала эпидемии в Израиле подтвердили почти 858 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось за весь период эпидемии в стране 6457 человек, отмечает NEWSru.co.il.

В Израиле полностью вакцинированы около 57% населения и более 78% взрослых (старше 16 лет). Первую прививку получили 62% населения (почти 85% взрослого населения). 

На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Но после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире "индийский" штамм коронавируса, эту норму вернули.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания. Несмотря на это, в Израиле 12 июля разрешили делать третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer, которая применяется по двухдозной схеме.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Израиль, вакцинация, карантин, население, вакцина, коронавирус, BioNTech, штамм, Дельта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как ухаживать за домашней орхидеей
Как ухаживать за домашней орхидеей
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
"Одновременно как альтернатива сливкам и вину". Эксперт назвал необычный ингредиент, который можно добавлять в пасту
"Одновременно как альтернатива сливкам и вину". Эксперт назвал необычный ингредиент, который можно добавлять в пасту
Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом
Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
"Я сажал! Крохотные были". Галкин крупным планом показал, что выросло в его саду
"Я сажал! Крохотные были". Галкин крупным планом показал, что выросло в его саду
"С такими буйками не утонешь", "Пышечка ты наша". Семенович поплескалась в бассейне в купальнике с глубоким декольте
"С такими буйками не утонешь", "Пышечка ты наша". Семенович поплескалась в бассейне в купальнике с глубоким декольте
77-летний отец герцогини Сассекской намерен судиться за право видеться со своими внуками Арчи и Лилибет
77-летний отец герцогини Сассекской намерен судиться за право видеться со своими внуками Арчи и Лилибет
  Суханов о своей ориентации: Следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, предохраняйтесь
  Суханов о своей ориентации: Следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, предохраняйтесь
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
Американская актриса выложила в сеть совместное фото с Лопес и Аффлеком, которые были у нее на вечеринке
Американская актриса выложила в сеть совместное фото с Лопес и Аффлеком, которые были у нее на вечеринке
"У него свои вкусняшки". Подольская показала, как кормит сына грудью
"У него свои вкусняшки". Подольская показала, как кормит сына грудью
"Как желешка". Победительница "Холостяка 9" Квиткова через 10 дней после родов показала тело крупным планом
"Как желешка". Победительница "Холостяка 9" Квиткова через 10 дней после родов показала тело крупным планом
Возлюбленная Вакки показала отдых на яхте с девятимесячной дочерью
Возлюбленная Вакки показала отдых на яхте с девятимесячной дочерью
  "В этом большая моя вина". Суханов рассказал, почему у него с бывшей женой не было детей
  "В этом большая моя вина". Суханов рассказал, почему у него с бывшей женой не было детей
"Мои местоимения – она, ее". 29-летний актер Томми Дорфман совершил каминг-аут как транс-женщина
"Мои местоимения – она, ее". 29-летний актер Томми Дорфман совершил каминг-аут как транс-женщина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS