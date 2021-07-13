Зеленский пригласил нового президента Израиля в Киев

Зеленский (на фото) поздравил Герцога с вступлением в должность президента Израиля Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Зеленский поздравил коллегу с вступлением в должность – Герцога привели к присяге президента 7 июля.

Два президента говорили о двустороннем сотрудничестве, мероприятиях по случаю 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и развитии Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Зеленский позитивно оценил динамику отношений двух стран и выразил уверенность в их дальнейшем развитии, отметили в Офисе президента.

В контексте разговора о двусторонних отношениях два президента обсудили "планы по взаимному и одновременному открытию центров высокотехнологичного развития" в Киеве и Иерусалиме. К запуску этих центров будут привлечены ученые и IТ-специалисты. Чем именно будут заниматься центры, не уточняется.

Кроме того, Зеленский пригласил Герцога посетить Киев "в ближайшее время".

"Уверен, что совместными усилиями мы должны углубить партнерские отношения между Украиной и Израилем", – добавил он.