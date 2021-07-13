Зеленский пригласил нового президента Израиля в Киев

Зеленский поздравил коллегу с вступлением в должность – Герцога привели к присяге президента 7 июля.
Два президента говорили о двустороннем сотрудничестве, мероприятиях по случаю 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и развитии Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Зеленский позитивно оценил динамику отношений двух стран и выразил уверенность в их дальнейшем развитии, отметили в Офисе президента.
В контексте разговора о двусторонних отношениях два президента обсудили "планы по взаимному и одновременному открытию центров высокотехнологичного развития" в Киеве и Иерусалиме. К запуску этих центров будут привлечены ученые и IТ-специалисты. Чем именно будут заниматься центры, не уточняется.
Кроме того, Зеленский пригласил Герцога посетить Киев "в ближайшее время".
"Уверен, что совместными усилиями мы должны углубить партнерские отношения между Украиной и Израилем", – добавил он.
Герцог – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога (1983–1993 годы) и внук главного раввина страны Ицхака Галеви Герцога. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Он победил на выборах 2 июня, набрав в Кнессете 87 из 120 голосов.
На посту президента Герцог сменил Реувена Ривлина, срок полномочий которого истек 9 июля.