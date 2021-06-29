Байден заявил, что Иран не получит ядерное оружие при его президентстве

"Лидеры обсудили множество вызовов, стоящих перед регионом, в том числе угрозу от Ирана. Президент подчеркнул, что под его управлением Иран никогда не получит ядерного оружия. Он заверил Ривлина, что Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости противодействовать злонамеренной деятельности Ирана и поддержке террористов", – говорится в итоговом коммюнике.

Собеседник Reuters, знакомый с переговорами Байдена и Ривлина, сказал, что президент США должен был сказать Ривлину о единой цели Штатов и Израиля – не разрешить Ирану разработать ядерное оружие.

Президент США на встрече поднял тему авиаударов по позициям проиранских сил в Сирии и Ираке, сообщила радиостанция "Голос Америки".

"Я распорядился нанести вчера вечером авиаудары по объектам, которые используют ополченцы, поддерживаемые Ираном. Они несут ответственность за недавние нападения на военнослужащих США в Ираке", – заявил американский лидер.