Байден заявил, что США не снимут санкции с Ирана, пока тот не прекратит обогащение урана

США не отменят санкции против Ирана, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров о ядерной сделке, отметил американский президент Джо Байден.

Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Об этом глава Белого дома Джо Байден заявил телеканалу CBS в интервью, фрагменты которого опубликованы 7 февраля.

Он также ответил "нет" на вопрос, отменят ли США санкции, чтобы вернуть Иран за стол переговоров о ядерной сделке.

Байден называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу. Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.