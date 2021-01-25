Байден и Макрон договорились взяться за ядерную проблему Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон и новый президент США Джо Байден согласились действовать сообща в вопросе ядерной проблемы Ирана и по ситуации в Ливане, сообщил Елисейский дворец.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил по телефону нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность. Оба президента договорились вместе работать над проблемами Ближнего Востока, сообщила пресс-служба Елисейского дворца 24 января.

"Они констатировали, что придерживаются схожих позиций, и выразили желание работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке", – сказано в коммюнике президента Франции.

Президенты подтвердили готовность действовать сообща, в частности по иранской ядерной проблеме и по ситуации в Ливане. Два президента договорились оставаться в очень тесном контакте в ближайшие недели по этим вопросам и по общей повестке дня.

Макрон и Байден констатировали, что во многом согласны друг с другом по тематике международной безопасности.

Байден называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу. Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.