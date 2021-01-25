ГОРДОН
 
 
МИР

Байден и Макрон договорились взяться за ядерную проблему Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон и новый президент США Джо Байден согласились действовать сообща в вопросе ядерной проблемы Ирана и по ситуации в Ливане, сообщил Елисейский дворец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Иране говорили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке
В Иране говорили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил по телефону нового президента США Джо Байдена со вступлением в должность. Оба президента договорились вместе работать над проблемами Ближнего Востока, сообщила пресс-служба Елисейского дворца 24 января.

"Они констатировали, что придерживаются схожих позиций, и выразили желание работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке", – сказано в коммюнике президента Франции.

Президенты подтвердили готовность действовать сообща, в частности по иранской ядерной проблеме и по ситуации в Ливане. Два президента договорились оставаться в очень тесном контакте в ближайшие недели по этим вопросам и по общей повестке дня.

Макрон и Байден констатировали, что во многом согласны друг с другом по тематике международной безопасности.

Байден называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу. Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

В мае 2018 года бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. 

В августе Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу в ноябре.

В ответ в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В сентябре 2019 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки.

Госсекретарь США Майк Помпео в сентябре 2020 года объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия. В январе 2021 года США ввели дополнительные санкции против Ирана, на которые Иран ответил своими.

Теги: США, Ливан, Ближний Восток, Франция, Джо Байден, Вашингтон, санкции против Ирана, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Соблазн подстерегает нас на каждом шагу". Худеющая Джамала опубликовала свой рацион питания от диетолога
"Соблазн подстерегает нас на каждом шагу". Худеющая Джамала опубликовала свой рацион питания от диетолога
"Наташу не узнаю", "Думала, с тещей. Одно лицо", "Можно было и заретушировать". Фаны Тарзана обсуждают его фото с Королевой
"Наташу не узнаю", "Думала, с тещей. Одно лицо", "Можно было и заретушировать". Фаны Тарзана обсуждают его фото с Королевой
41-летний российский стендап-комик Шаляпин покончил жизнь самоубийством
41-летний российский стендап-комик Шаляпин покончил жизнь самоубийством
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
Жена вице-премьер-министра Украины засветила огромное тату на бедре и назвала свой любимый город
Жена вице-премьер-министра Украины засветила огромное тату на бедре и назвала свой любимый город
Ресторатор Борисов стал отцом в седьмой раз
Ресторатор Борисов стал отцом в седьмой раз
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Верещук отметила 17-летие сына
Верещук отметила 17-летие сына
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Квинта показал небритого Винника
Квинта показал небритого Винника
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
"Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
"Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS