Помпео планирует обвинить Иран в связях с "Аль-Каидой" – Reuters

Агентство Reuters сообщает, что госсекретарь США Майк Помпео планирует обнародовать подробную информацию о том, что Иран предоставил убежище лидерам террористической группировки "Аль-Каида". Такое заявление может помешать планам избранного президента США Джо Байдена по нормализации отношений с Ираном, отмечает агентство.

По данным СМИ, Помпео в своем заявлении сошлется на информацию об убийстве предполагаемого заместителя главы "Аль-Каиды" в Тегеране Фото: EPA

Госсекретарь США Майк Помпео планирует публично обвинить Иран в связях с террористической группировкой "Аль-Каида". Об этом агентство Reuters сообщает, ссылаясь на источники.

Помпео, по словам источников, собирается обнародовать подробную информацию о том, что Иран предоставил убежище лидерам "Аль-Каиды" и поддержал эту группировку.

Источники агентства также отмечают, что госсекретарь в своем заявлении намерен ссылаться на рассекреченную информацию об убийстве предполагаемого заместителя главнокомандующего "Аль-Каиды" Абу Мухаммад аль-Масри в Тегеране в августе прошлого года.

В ноябре 2020 года New York Times сообщила, что Абу Мухаммад аль-Масри (настоящее имя – Абдулла Ахмед Абдулла), обвиняемый в содействии организации взрывов в 1998 году двух посольств США в Африке, был застрелен израильскими спецслужбами в Иране.

Однако Иран опроверг это сообщение, заявив, что на его территории нет террористов "Аль-Каиды".

Reuters отмечает, что в последние годы администрация президента США Дональда Трампа пыталась всячески давить на Иран, вводя различные санкции (о последних объявили 7 января этого года).

Избранный же президент США Джо Байден, инаугурация которого состоится 20 января, планирует нормализовать отношения с Ираном и вернуться в сделку по иранской ядерной программе, из которой Штаты вывел Трамп в 2018 году. Тогда Байден называл решение Трампа ошибкой, которая изолирует США и ослабит их авторитет.

Согласно этой сделке, Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций. Reuters подчеркивает, что готовящееся заявление Помпео может помешать новой администрации США наладить отношения с Ираном.