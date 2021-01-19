ООН лишила права голоса ряд стран, включая Иран

Несколько стран лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Еще три – на "испытательном сроке".

Страна теряет право голоса в ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года Фото: depositphotos.com

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш написал в письме президенту Генеральной Ассамблеи Волкану Бозкиру, что восемь стран лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом пишет Africanews.

Список возглавляет Иран, который должен заплатить не менее $16,2 млн.

Остальные страны – это африканские государства Нигер, Ливия, Центральноафриканская Республика, Конго, Браззавиль, Южный Судан и Зимбабве.

Кроме того, Коморские Острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи находятся на испытательном сроке.

В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года. Устав также дает Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, полномочия решать, "что неуплата вызвана условиями, не зависящими от члена", и в этом случае страна может продолжать голосовать.

Представительство Украины в ООН сообщило, что Украина первой из всех своевременно и в полном объеме оплатила в 2021 году свой уставный взнос, возглавив символический почетный список ответственных контрибуторов в бюджет ООН.

We are proud that #Ukraine has officially become the 1st UN Member State in 2021 to pay its dues to the @UN in full. Ukraine is determined to continue to fulfill its obligations to the UN paying its assessments in full and the earliest.@StephDujarric pic.twitter.com/RybYcTbxhz — UKR Mission to UN (@UKRinUN) January 14, 2021

О какой сумме идет речь, не уточняется. В 2019 году взнос Украины составил почти $1,6 млн.

В прошлом году права голоса в ООН из-за неуплаты лишились Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

В 2019 году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран. Долг США ООН составлял $491 млн. Гутерриш заявлял, что ООН столкнулась с острой нехваткой финансирования.