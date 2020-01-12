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Семь стран временно лишились права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов

В 2019 году только 146 из 193 стран Организации Объединенных Наций полностью уплатили взносы в бюджет ООН.

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Украина уплатила членский взнос в ООН за 2019 год
Украина уплатила членский взнос в ООН за 2019 год
Фото: ЕРА

Семь государств временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций из-за неуплаты членских взносов, сообщило 11 января "Анадолу".

В список входят Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

Агентство отмечает, что в соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.

В 2019 году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран. Долг США ООН составляет $491 млн.

8 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН столкнулась с острой нехваткой финансирования.

Бюджет организации на 2019 год составлял около $3,3 млрд. Украина уплатила взнос за 2019 год в феврале, сообщало представительство Киева в ООН. Сумма составила почти $1,6 млн.

Теги: ООН, Генеральная Ассамблея ООН, финансы, Антониу Гутерриш, финансирование
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