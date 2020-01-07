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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Багдаде – США

Представительство США при ООН заявило, что Россия и Китай не позволили Совбезу организации осудить нападение на посольство США в Ираке. Постпред РФ при ООН Василий Небензя связал это с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

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По данным российских дипломатов, заявление Совбеза ООН было "практически готово"
По данным российских дипломатов, заявление Совбеза ООН было "практически готово"
Фото: ЕРА

Постоянные члены Совета Безопасности ООН Россия и Китай заблокировали заявление организации с осуждением нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом 6 января проинформировала миссия США при ООН.

"Мы признательны 27 государствам – членам Организации Объединенных Наций, которые выступили против организованного Ираном 31 декабря нападения на посольство США в Багдаде. Они четко признают важность обязательств принимающей страны в соответствии с Венской конвенцией 1961 года по защите дипломатических и консульских помещений. Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена – Россия и Китай – не позволили сделать заявление", – сказано в заявлении.

Американская сторона считает, что "не позволяя Совету Безопасности Организации Объединенных Наций выступать с самыми основными заявлениями, подчеркивающими неприкосновенность дипломатических и консульских помещений, вновь ставится под сомнение авторитет совета".

"Такие выражения поддержки не должны быть спорными или требовать мужества", – считают в миссии США при ООН.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил журналистам, что причиной блокировки заявления СБ ООН стало убийство американскими военными в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, отмечает ТАСС. По словам Небензи, заявление было "практически готово", когда последовала военная операция США, и не учитывать это "было невозможно".

Постпред Китая при ООН призвал США "воздержаться от злоупотребления военной силой".

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

The New York Times написала 4 января, что Трамп отдал приказ убить Сулеймани, основываясь на неубедительных выводах разведки. Издание утверждало, что военные чиновники были удивлены приказом Трампа, тогда как вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео выступали за крайние меры против Сулеймани.

5 января Помпео заявил, что выводы разведки были однозначны.

Теги: Россия, США, Китай, убийство, посольство, посольство США, Василий Небензя, Касем Сулеймани
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