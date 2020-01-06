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В Пентагоне заявили, что информация The New York Times о приказе Трампа убить Сулеймани вводит в заблуждение

4 января издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме написало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ убить командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани вопреки разведывательным данным и позиции Пентагона. В минобороны США назвали такие данные неполными и неточными.

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Пентагон: Изложенная изданием информация вводит в заблуждение
Пентагон: Изложенная изданием информация вводит в заблуждение
Фото: wikipedia.org

Материал издания The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки имеющимся разведывательным данным, неполный и неточный. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара.

По ее словам, источники газеты New York Times не присутствовали ни на одном из описанных в статье совещаний, поэтому изложенная изданием информация вводит людей в заблуждение.

4 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме написало, что в Пентагоне предлагали Трампу вариант убийства иранского генерала как самый последний, там не рассчитывали, что американский президент решится на него.

По данным издания, за крайние меры выступали вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Военные чиновники были удивлены приказом Трампа убить Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Теги: убийство, Пентагон, разведка, Дональд Трамп, Касем Сулеймани
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