Американские сенаторы призвали Трампа рассекретить документы о спецоперации против Сулеймани

В письме президенту США Дональду Трампу сенаторы Чак Шумер и Роберт Менендес выразили мнение, что для засекречивания уведомления Конгресса об операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани не было легитимных оснований.

Менендес (на фото слева) и Шумер обратились к главе Белого дома письменно Фото: ЕРА

6 января представители Демократической партии США в Сенате Чак Шумер и Роберт Менендес письменно обратились к американскому президенту Дональду Трампу с призывом "незамедлительно" рассекретить направленное в Конгресс уведомление от 4 января о начале боевых действий, результатом которых стало убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает сайт комитета Сената по международным делам, членом которого является Менендес.

"Крайне важно, чтобы информация о вопросах национальной безопасности такой важности своевременно доносилась до американского народа. Полностью засекреченное уведомление просто неуместно в демократическом обществе, и складывается впечатление, что засекречивание данного уведомления не имело легитимных оснований", – говорится в письме Трампу.

В комитете Сената отметили, что рассекретить уведомление призывают "в соответствии с законом о полномочиях в условиях военного времени от 1973 года".

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

The New York Times написала 4 января, что Трамп отдал приказ убить Сулеймани, основываясь на неубедительных выводах разведки. Издание утверждало, что военные чиновники были удивлены приказом Трампа, тогда как вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео выступали за крайние меры против Сулеймани.

5 января Помпео заявил, что выводы разведки были однозначны.