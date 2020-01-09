Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил ответные военные действия против США

Иран не стремится к эскалации конфликта с США и не будет больше предпринимать никаких действий, если и Соединенные Штаты откажутся от агрессии в адрес Тегерана, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Тахт-Раванчи: Операция была точной и нацеленной только на военные объекты Фото: ЕРА

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в своем письме Совету Безопасности ООН 8 января заявил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне с США "после осуществления своего права на самооборону". Фрагменты документа обнародовало агентство Reuters.

По словам дипломата, Иран совершил "взвешенный и соразмерный военный ответный удар" по американским авиабазам в Ираке.

Он подчеркнул, что операция была точной и нацеленной только на военные объекты, а потому якобы не привела к "побочному ущербу гражданским лицам и гражданским объектам в этом районе".

Тахт-Раванчи сказал, что Иран готов и впредь защищать свой народ "в соответствии с международным правом", а также суверенитет, единство и территориальную целостность своей страны.

В комментарии российскому агентству ТАСС иранский дипломат заявил, что действия Тегерана были пропорциональны убийству генерала Касема Сулеймани и на данный момент они завершены.

Он подчеркнул, что если США больше не будут предпринимать военных действий в отношении Ирана, там тоже не будут предпринимать аналогичных действий.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.