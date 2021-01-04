Из-за угроз со стороны Ирана Пентагон остановил передислокацию авианосца USS Nimitz

Приказ остановить передислокацию американского авианосца USS Nimitz и. о. главы Пентагона Крис Миллер объяснил тем, что власти Ирана угрожали высшим должностным лицам США, в том числе президенту Дональду Трампу.

Передислокация американского авианосца USS Nimitz перенесена из-за угроз со стороны Ирана. Об этом заявил и. о. министра обороны США Крис Миллер, проинформировал 3 января сайт Пентагона.

"В связи с недавними угрозами, сделанными иранскими лидерами в адрес президента [США Дональда] Трампа и других правительственных чиновников США, я приказал USS Nimitz приостановить его обычную передислокацию. USS Nimitz теперь будет оставаться на дислокации в зоне действия центрального командования США", – сказал он.

Миллер подчеркнул, что "никто не должен сомневаться в решимости США".

CBS News отмечает, что USS Nimitz с ноября 2020 года находится на патрулировании в Персидском заливе. Авианосец должен был вернуться в США.

Накануне Нового года США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52 Stratofortress. "Голос Америки" писал, что такой шаг, предположительно, призван удержать Иран от атак на американские или союзнические цели в регионе.

Опасения Вашингтона появились накануне годовщины убийства командира элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", генерала Касема Сулеймани в соседнем Ираке 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Иран может отдать приказ о новых ответных мерах военного характера в связи с убийством Сулеймани, отметило издание.

Трамп предупреждал Иран, что за попытку нападения на США он получит ответ в тысячу раз мощнее.

Сулеймани убили 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Трамп заявлял, что иранский генерал готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке. Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. Генштаб вооруженных сил Ирана заявлял, что борт МАУ сбили иранские военные по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц "представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США".