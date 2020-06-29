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Иран выдал ордер на арест 36 иностранных политиков и чиновников в связи с убийством Сулеймани

Иран выдал ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани.

Об этом сообщает информагентство Fars News со ссылкой на генпрокурора Ирана Али Алкаси Мехра. "36 человек, которые были причастны к убийству Сулеймани, включая политических и военных руководителей США и других стран, были идентифицированы, и судебные чиновники выдали ордера на их арест", – заявил Мехр. Он добавил, что президент США Дональд Трамп стоит в списке под №1.

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