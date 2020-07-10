США нарушили международное право, убив генерала Сулеймани с помощью беспилотника – доклад ООН

Совет по правам человека ООН представил доклад, в котором признал убийство командующего подразделением "Аль-Кудс", иранского генерала Касема Сулеймани актом нарушения международного права.

В США считают, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке Фото: ЕРА

Атака американского беспилотника в начале января 2020 года в аэропорту Багдада, в результате которой был убит командующий подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани, является нарушением международного права. Об этом говорится в отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард.

В отчете сказано, что практика использования вооруженных беспилотников создает угрозу мировой безопасности, а убийство генерала Сулеймани лишь усилило опасность международного конфликта на Ближнем Востоке.

"США осуществили атаку, не получив предварительное согласие Ирака, тем самым нарушив территориальную целостность этой страны. Это важное и настораживающее событие. США не предоставили никаких доказательств того, что генерал Сулеймани планировал неминуемое нападение на интересы США, особенно в Ираке, в случае чего немедленные действия были бы необходимы и могли быть оправданы", – приводятся в отчете выводы спецдокладчика ООН.

Нападение на генерала Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США, сказано в докладе ООН. Каламард также отметила, что генерала Сулеймани атаковали в нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН (согласно которой все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций).

В комментарии "Голосу Америки" она рассказала, что все больше стран смогут оправдывать атаки с использованием беспилотников под предлогом борьбы с терроризмом.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.