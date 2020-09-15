Трамп пригрозил Ирану ответом "в тысячу раз более мощным" в случае нападения на США

После сообщения СМИ о том, что Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство командира элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, президент Дональд Трамп предупредил об ответной реакции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за попытку нападения на США Иран получит в тысячу раз более масштабный ответ.

"По сообщениям прессы, Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство лидера террористов [Касема] Сулеймани, которое было совершено для предотвращения планировавшихся им нападений, убийства американских солдат, за смерть и страдания, причиненные за столько лет", – написал Трамп в своем Twitter.

According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020

"Любая атака Ирака против США в любой форме будет встречена нападением, которое будет в тысячу раз более мощным!" – добавил Трамп.

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020

13 сентября издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани. Возможной целью иранских спецслужб якобы является посол США в ЮАР Лана Маркс.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на генерала Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц "представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США".