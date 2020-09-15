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Трамп пригрозил Ирану ответом "в тысячу раз более мощным" в случае нападения на США

После сообщения СМИ о том, что Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство командира элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, президент Дональд Трамп предупредил об ответной реакции.

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Любая атака Ирака против США в любой форме будет встречена нападением
Любая атака Ирака против США в любой форме будет встречена нападением
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что за попытку нападения на США Иран получит в тысячу раз более масштабный ответ. 

"По сообщениям прессы, Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство лидера террористов [Касема] Сулеймани, которое было совершено для предотвращения планировавшихся им нападений, убийства американских солдат, за смерть и страдания, причиненные за столько лет", – написал Трамп в своем Twitter.

"Любая атака Ирака против США в любой форме будет встречена нападением, которое будет в тысячу раз более мощным!" – добавил Трамп.

13 сентября издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани. Возможной целью иранских спецслужб якобы является посол США в ЮАР Лана Маркс.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на генерала Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц "представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США".

Теги: США, Иран, убийство, посол США, нападение, Дональд Трамп, Касем Сулеймани
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