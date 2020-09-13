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В Лос-Анджелесе неизвестный тяжело ранил двух полицейских. Трамп потребовал смертной казни для преступника

Двое заместителей шерифа находятся в больнице Лос-Анджелеса с огнестрельными ранениями. Причина нападения на полицейских неизвестна. Президент США Дональд Трамп заявил, что если стражи порядка умрут, то преступника следует казнить. Возле больницы собрались протестующие, выкрикивавшие в адрес раненых: "Пусть они умрут".

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В Лос-Анджелесе ранили двух заместителей шерифа
В Лос-Анджелесе ранили двух заместителей шерифа
Фото: ЕРА

12 сентября в Лос-Анджелесе неизвестный подошел к патрульному автомобилю и несколько раз выстрелил через стекло в сидевших там заместителей местного шерифа, а затем скрылся.

Управление шерифа разместило в Twitter кадры расстрела, отметив, что полицейские ничем не провоцировали нападавшего.

Злоумышленник объявлен в розыск.

Газета Los Angeles Times выяснила, что 31-летняя женщина и 24-летний мужчина ранены в голову, они до сих пор в критическом состоянии.

Во время пресс-конференции полицейских чиновников собралась толпа протестующих, которые перекрыли въезды к больнице. Люди выкрикивали в адрес раненых: "Пусть они умрут".

Тем временем президент США Дональд Трамп отреагировал на происшествие в Лос-Анджелесе твитом: "Если полицейские умрут, необходим быстрый суд со смертной казнью для убийцы. Только так это можно остановить".

В Калифорнии действует мораторий на смертную казнь.

Массовые выступления против полицейских в США спровоцированы инцидентом в Миннеаполисе, где во время задержания патрульными умер афроамериканец Джордж Флойд.

Теги: США, розыск, нападение, раненые, больница, Калифорния, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, происшествия
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