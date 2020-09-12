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Бахрейн и Израиль восстановили отношения при поддержке США – Трамп

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились установить полные дипломатические отношения, сообщил президент США Дональд Трамп.

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Бахрейн согласился на мир с Израилем
Бахрейн согласился на мир с Израилем
Фото: depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил в Twitter о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем.

"Еще один исторический прорыв сегодня. Два наших больших друга – Израиль и Бахрейн – согласились на мирный договор. Это вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", – написал Трамп.

В совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля, которое также опубликовал Трамп, говорится, что король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент США в телефонном разговоре согласились установить полные дипломатические отношения между двумя странами.  

"Начало прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися обществами и развитыми экономиками продолжит трансформацию Ближнего Востока и повысит стабильность, безопасность и процветание региона", – подчеркивается в заявлении.

В документе говорится, что стороны будут стремиться к "справедливому и всеобъемлющему решению палестино-израильского конфликта". Израиль подтвердил, что все мусульмане, которые приезжают с миром, могут посетить святые места Иерусалима и помолиться.

Израиль и Бахрейн поблагодарили Трампа за его помощь и усилия в достижении мира между странами. Королевство Бахрейн приняло приглашение на участие 15 сентября в официальной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Подписанию этого соглашению предшествовало открытие Бахрейном воздушного пространства для всех израильских самолетов. на такой же шаг пошла и Саудовская Аравия. 

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено "ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими".

Теги: США, Израиль, Ближний Восток, ОАЭ, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, дипломатические отношения, Бахрейн, соглашение
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