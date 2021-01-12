Иран запустил производство обогащенного урана на уровне 20%. Евросоюз обеспокоен

Решение Тегерана приступить к обогащению урана на уровне 20% может подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Тегеран не раз обещал отказаться от идеи создания ядерного оружия Фото: EPA

Европейский союз выразил серьезную обеспокоенность тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо. Об этом говорится в заявлении верховного представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января.

Такие действия Ирана несовместимы с его обязательствами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе от 2015 года и имеют потенциально серьезные последствия, отметил европейский дипломат.

По словам Борреля, решение Тегерана возобновить разработку урана грозит подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс.

"Мы призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации и немедленно изменить курс действий. Очень важно придерживаться полного и своевременного сотрудничества с МАГАТЭ", – заявил глава европейской дипломатии.

В ЕС заявили о намерении сохранить СВПД и признали негативные последствия для иранской ядерной сделки в связи с выходом из нее США и повторным введением Вашингтоном санкций. В этой связи ЕС пообещал поддержку интенсивным дипломатическим усилиям, чтобы США и Иран выполняли обязательства по СВПД.

"Мы приветствуем позитивные заявления избранного президента США [Джозефа] Байдена и надеемся на сотрудничество с новой администрацией США", – говорится в документе.

О том, что Иран запустил обогащение урана на уровне 20%, говорил 4 января официальный представитель Тегерана Али Рабии информационному агентству Mehr. Он сказал, что Иран проинформировал об этом представителей МАГАТЭ.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.