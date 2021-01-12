Иран запустил производство обогащенного урана на уровне 20%. Евросоюз обеспокоен

Европейский союз выразил серьезную обеспокоенность тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо. Об этом говорится в заявлении верховного представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января.
Такие действия Ирана несовместимы с его обязательствами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе от 2015 года и имеют потенциально серьезные последствия, отметил европейский дипломат.
По словам Борреля, решение Тегерана возобновить разработку урана грозит подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс.
"Мы призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации и немедленно изменить курс действий. Очень важно придерживаться полного и своевременного сотрудничества с МАГАТЭ", – заявил глава европейской дипломатии.
В ЕС заявили о намерении сохранить СВПД и признали негативные последствия для иранской ядерной сделки в связи с выходом из нее США и повторным введением Вашингтоном санкций. В этой связи ЕС пообещал поддержку интенсивным дипломатическим усилиям, чтобы США и Иран выполняли обязательства по СВПД.
"Мы приветствуем позитивные заявления избранного президента США [Джозефа] Байдена и надеемся на сотрудничество с новой администрацией США", – говорится в документе.
О том, что Иран запустил обогащение урана на уровне 20%, говорил 4 января официальный представитель Тегерана Али Рабии информационному агентству Mehr. Он сказал, что Иран проинформировал об этом представителей МАГАТЭ.
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из СВПД по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.
Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.
6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.
8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.
В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.
В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.