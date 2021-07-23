Сдавать тесты на антитела к коронавирусу не имеет смысла – эксперты

Обычное исследование на антитела покажет только факт перенесенной в прошлом болезни или вакцинации, считают эксперты Фото: depositphotos.com

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для диагностики инфекции эти тесты не подходят, поскольку для выработки антител организму необходимо после заражения до трех недель.

Степень защиты по наличию антител определить тоже нельзя.

"Как показывают научные исследования, концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты против COVID-19. Впрочем, необходимый уровень антител для эффективной защиты от вируса эксперты до сих пор не знают", – говорится в сообщении Минздрава.

Отдельно эксперты предостерегают от выводов о необходимости прививки или повторной вакцинации после перенесенной болезни по тестам на антитела.

"Это полная чушь. Понятно, что кому-то хочется, чтобы все мы тестировались и прививались каждые полгода, а лучше месяц. Но нет таких данных. Это просто бизнес", – цитирует BBC News Ukraine биолога Константина Андреева, сотрудника Медицинского института Северо-Западного университета США.

Андреев напомнил, что у организма есть клеточный иммунный ответ, который не определяется тестами на антитела.

Кроме того, как пояснил профессор Школы биологических наук в Лозанне Дидье Троно, потенциал иммунной защиты можно определить только по уровню одного конкретного вида антител – нейтрализующих активность. Выделить их можно в специально оборудованных лабораториях.

Обычный же серологический тест "даже не способен различить, нейтрализующие они или нет – он фиксирует все антитела, не перебирая." Результат такого теста свидетельствует лишь о факте перенесенной в прошлом болезни или вакцинации.