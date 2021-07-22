СБУ заблокировала схему с поддельными ПЦР-тестами в Киеве. Турфирмы продавали справки без сдачи анализов

Цена одной справки составляла от 1000 до 1200 грн Фото: ssu.gov.ua

По версии СБУ, схему организовали две туристические компании. Их сотрудники продавали справки об отрицательных тестах на COVID-19, хотя клиенты даже не сдавали никаких анализов.

"Цена одной справки составляла от 1000 до 1200 грн. Злоумышленники выдавали фальшивку за подлинную справку одного из столичных медучреждений. Внешне сертификат выглядел как настоящий: свидетельствовал отсутствие инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код", - сообщили в СБУ.

Всем фигурантам схемы намеренны объявить о подозрении в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины.