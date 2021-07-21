Требовал деньги и угрожал выбросить оружие за борт. В СБУ рассказали подробности о первом в истории Украины подозреваемом в пиратстве

Житель Николаевской области устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов в Индийском океане.

"Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Начались переговоры с менеджерами компании-судовладельца, которые продолжались четыре дня. Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать корабль за $6 тыс. Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $100 тыс., иначе угрожал выбросить все оружие за борт", – говорится в сообщении.

Компания платить деньги отказалась. Злоумышленник успел выбросить часть оружия за борт, затем его силой остановили.

"Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства). Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства", – проинформировали в СБУ.

Мужчина стал первым в истории Украины, кому сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса (пиратство).

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