Украина впервые сообщила о подозрении в пиратстве своему гражданину

Украинец был сотрудником иностранной охранной компании и оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

По данным следствия, год назад, в июле 2020 года он по работе прибыл с оружием на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Там украинец заявил капитану, что захватывает судно, и потребовал денег, а также изменить курс корабля, направив его в порт Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

Чтобы подтвердить реальность своих намерений, мужчина выстрелил в потолок капитанского мостика.

Капитан судна отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования украинца передал менеджерам компании судовладельца. В результате переговоров, через четыре дня представители компании дали указание капитану выдать угрожавшему $6 тыс. в обмен на то, что он сдаст оружие и разблокирует работу суда.

Офис генпрокурора сообщает, что украинца задержали и провели обыск у него дома. Ему предъявлено подозрение по статье 446 (пиратство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – лишение свободы от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

"Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые", – говорится в сообщении. Отмечается также, что это первый раз, когда о подозрении в пиратстве в Украине сообщают гражданину этой страны.

Следствие по делу ведет СБУ. Меру пресечения подозреваемому еще не избрали.