Китай рассматривает возможность использования иностранной вакцины после двух доз препаратов от Sinovac и Sinopharm

Китайский регулятор завершил обзор экспертной группы бустерной вакцины, совместно разработанной китайской Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) и немецкой компанией BioNTech. Препарат находится на стадии административной проверки.

Сообщение появилось через несколько дней после того, как Таиланд и Индонезия объявили о переходе с китайских вакцин на западные, написало 21 июля VОА News.

Для Пекина, который настаивал на эффективности своих вакцин, а также жертвовал и продавал дозы странам с низким и средним уровнем дохода, возможность ревакцинации иностранным препаратом рассматривается как удар, подчеркнули журналисты.

"Это неявное признание того, что они не очень хорошо справляются со своими вакцинами", – сказал директор Центра глобальной политики здравоохранения Вашингтонского аналитического Уентра стратегических и международных исследований Стив Моррисон.

Врач-инфекционист Амеш Адаля отметил, что Китай не опубликовал данные о третьей клинической фазе испытаний своих вакцин.

"Мы неофициально наблюдали более низкую эффективность вакцин китайского производства, и это может вызывать необходимость в ревакцинации", – заявил специалист.