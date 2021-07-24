В двух областях Украины превышен уровень госпитализации с COVID-19

По состоянию на 23 июля в Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. В Луганской области этот показатель – 58,3%, а в Херсонской – 69,8% при норме не более чем 50%.

Однако для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей. Поэтому пока обе области остаются в "зеленой" зоне.

Скриншот: moz.gov.ua

