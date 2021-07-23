Две области Украины не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей

В Ивано-Франковской и Луганской области наблюдается "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций – в этих областях они составляют 75% и 54,1% соответственно при норме не более 50%.

Однако для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовали не менее двух показателей. Поэтому пока Ивано-Франковская и Луганская области остаются в "зеленой" зоне.

Инфографика: moz.gov.ual