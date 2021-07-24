В Украине за сутки подтвердили 745 случаев COVID-19

Среди заболевших – 51 ребенок и 20 медиков.

Умерло за сутки 24 человека, выздоровело 394 пациента, госпитализированы 395 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 248 164 случая коронавируса, умерло 52 835 человек, выздоровело 2 184 036 пациентов.

23 июля в стране провели 39 142 тестирования на COVID-19, из которых 18 581 – методом ПЦР, 7326 – методом ИФА, а также 13 235 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,3 млн ПЦР-тестов на коронавирус.



