Во Франции прошли массовые акции протеста против COVID-ограничений. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
24 июля в Париже и ряде других городов Франции прошли массовые акции протеста против продления ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией (в частности, срока действия "санитарных" паспортов), а также против обязательной вакцинации от COVID-19 некоторых групп населения. По данным МВД страны, в общей сложности на улицы вышли порядка 161 тыс. демонстрантов, из них в Париже – около 11 тыс., отмечает BFMTV
. В столице Франции в районе Елисейских полей произошли столкновения протестующих с полицией, во время которых были задержаны девять демонстрантов. Фотографии из Парижа опубликовало агентство ЕРА
.