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Во Франции прошли массовые акции протеста против COVID-ограничений. Фоторепортаж

Сегодня 00.55
24 июля в Париже и ряде других городов Франции прошли массовые акции протеста против продления ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией (в частности, срока действия "санитарных" паспортов), а также против обязательной вакцинации от COVID-19 некоторых групп населения. По данным МВД страны, в общей сложности на улицы вышли порядка 161 тыс. демонстрантов, из них в Париже – около 11 тыс., отмечает BFMTV. В столице Франции в районе Елисейских полей произошли столкновения протестующих с полицией, во время которых были задержаны девять демонстрантов. Фотографии из Парижа опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Франция, протесты, полиция, паспорт, столкновения, вакцинация, Париж, ограничения, инфекция, население, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
 

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