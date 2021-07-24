В России суточная смертность от коронавируса повторила рекордный показатель

В России зарегистрировали более 6 млн инфицирований коронавирусом Фото: ЕРА

Начиная с 6 июля меньше 700 россиян с COVID-19 за сутки не умирали.

Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали в РФ, по официальным данным, 153 тыс. человек.

Общее количество инфицирований на 24 июля достигло в России 6,1 млн, за последние сутки – 23 947.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 – в Москве (1,48 млн) и Санкт-Петербурге (515 тыс.).

В свою статистику Россия вносит также эпидемические показатели в оккупированном украинском Крыму. По данным РФ, на полуострове зарегистрировано 57 тыс. случаев коронавирусной инфекции и 1693 смерти среди пациентов с COVID-19.