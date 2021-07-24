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В России суточная смертность от коронавируса повторила рекордный показатель

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В России зарегистрировали более 6 млн инфицирований коронавирусом
В России зарегистрировали более 6 млн инфицирований коронавирусом
Фото: ЕРА

23 июля в России скончались 799 пациентов с коронавирусной инфекцией, что является повторением рекордного показателя, установленного 15 июля. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Начиная с 6 июля меньше 700 россиян с COVID-19 за сутки не умирали.

Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали в РФ, по официальным данным, 153 тыс. человек.

Общее количество инфицирований на 24 июля достигло в России 6,1 млн, за последние сутки – 23 947.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 – в Москве (1,48 млн) и Санкт-Петербурге (515 тыс.).

В свою статистику Россия вносит также эпидемические показатели в оккупированном украинском Крыму. По данным РФ, на полуострове зарегистрировано 57 тыс. случаев коронавирусной инфекции и 1693 смерти среди пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, смерть, эпидемия, Москва, статистика, Санкт-Петербург, рекорд, смертность, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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