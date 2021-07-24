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Число случаев COVID-19 во Франции превысило 6 млн

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Франция занимает четвертое место в мире по распространению COVID-19
Франция занимает четвертое место в мире по распространению COVID-19
Фото: EPA

Число случаев коронавируса во Франции по состоянию на 24 июля превысило 6 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В стране зафиксировали 6 млн 15 тыс. случаев COVID-19, умерло 111,8 тыс. человек. Франция занимает четвертое место в мире по количеству заболевших.

Первое место занимают США (34,4 млн случаев заболевания, 610,7 тыс. умерших, второе – Индия (31,3 млн случаев заболевания, 419,5 тыс. умерших), третье – Бразилия (19,6 млн случаев заболевания, 548,3 тыс. умерших), пятое – Россия (6 млн случаев заболевания, 149,8 тыс. умерших).

Украина в списке на 18-м месте: в стране подтвердили 2,2 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Всего в мире по состоянию на 24 июля зафиксировали 193,2 млн случаев COVID-19, умерло 4,1 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Индия, Франция, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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