Число случаев COVID-19 во Франции превысило 6 млн

Франция занимает четвертое место в мире по распространению COVID-19 Фото: EPA

В стране зафиксировали 6 млн 15 тыс. случаев COVID-19, умерло 111,8 тыс. человек. Франция занимает четвертое место в мире по количеству заболевших.

Первое место занимают США (34,4 млн случаев заболевания, 610,7 тыс. умерших, второе – Индия (31,3 млн случаев заболевания, 419,5 тыс. умерших), третье – Бразилия (19,6 млн случаев заболевания, 548,3 тыс. умерших), пятое – Россия (6 млн случаев заболевания, 149,8 тыс. умерших).

Украина в списке на 18-м месте: в стране подтвердили 2,2 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Всего в мире по состоянию на 24 июля зафиксировали 193,2 млн случаев COVID-19, умерло 4,1 млн человек.