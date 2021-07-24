В Аргентине заявили об угрозе разрыва контракта с Россией из-за задержки поставок вакцины "Спутник V"

О задержке поставок препарата "Спутник V" в Аргентину было известно еще в июне этого года Фото: ЕРА

Контракт на поставку препарата в Аргентину оказался под угрозой разрыва. Власти страны заявили о недополучении в июле 5,5 млн доз первого компонента препарата и 13,1 млн доз второго.

Ожидалось, что поставки "Спутника V" наладятся после разговора с участием министра здравоохранения Аргентины Карлы Визотти и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, но "стало еще хуже", говорится в письме Никколини.

При этом аргентинские власти выразили понимание дефицита и производственных трудностей, которые возникли несколько месяцев назад. Однако прошло семь месяцев, а график поставок сильно отстает, констатировала советник президента. Она добавила, что Аргентина начинает получать вакцины от других поставщиков на регулярной основе с соблюдением графиков.

Никколини отметила, что недавно был издан указ президента, который позволяет подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования от Соединенных Штатов. Поставки относятся к этому году и включают детские вакцины, заявила она.

Представители властей Аргентины отмечают, что всегда делали "все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех "Спутника V", но Россия оставляет "очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за этот проект".

Аргентина договорилась о закупке 22 млн доз вакцины "Спутник V". На данный момент 9,4 млн человек получили первую дозу вакцины, вторую – только 2,5 млн.