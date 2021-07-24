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В Аргентине заявили об угрозе разрыва контракта с Россией из-за задержки поставок вакцины "Спутник V"

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О задержке поставок препарата "Спутник V" в Аргентину было известно еще в июне этого года
О задержке поставок препарата "Спутник V" в Аргентину было известно еще в июне этого года
Фото: ЕРА

Власти Аргентины заявили о задержках поставок второй дозы российской вакцины "Спутник V", это вызвало "критические проблемы с вакцинацией в стране". Об этом советник президента Аргентины Сесилия Никколини написала первому заместителю гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолию Браверману, сообщила газета La Naсion 22 июля.

Контракт на поставку препарата в Аргентину оказался под угрозой разрыва. Власти страны заявили о недополучении в июле 5,5 млн доз первого компонента препарата и 13,1 млн доз второго.

Ожидалось, что поставки "Спутника V" наладятся после разговора с участием министра здравоохранения Аргентины Карлы Визотти и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, но "стало еще хуже", говорится в письме Никколини.

При этом аргентинские власти выразили понимание дефицита и производственных трудностей, которые возникли несколько месяцев назад. Однако прошло семь месяцев, а график поставок сильно отстает, констатировала советник президента. Она добавила, что Аргентина начинает получать вакцины от других поставщиков на регулярной основе с соблюдением графиков.

Никколини отметила, что недавно был издан указ президента, который позволяет подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования от Соединенных Штатов. Поставки относятся к этому году и включают детские вакцины, заявила она.

Представители властей Аргентины отмечают, что всегда делали "все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех "Спутника V", но Россия оставляет "очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за этот проект".

Аргентина договорилась о закупке 22 млн доз вакцины "Спутник V". На данный момент 9,4 млн человек получили первую дозу вакцины, вторую – только 2,5 млн.

Контекст:

О проблемах, связанных с задержкой поставок "Спутника V" в Аргентину было известно еще в июне этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявлял, что удовлетворить "абсолютно весь спрос за границей сразу не представляется возможным" и приоритетом для России является вакцинация собственного населения, писало "РИА Новости".

Forbes в конце мая этого года подсчитал, что Россия выполнила лишь около 8% своих экспортных обязательств по поставке препарата "Спутник V". На тот момент российские власти договорились с другими странами об экспорте более 205 млн доз "Спутника V".

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 21 июля этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 69 странах.

Препарат "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как его зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Теги: Россия, Аргентина, экспорт, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Спутник V, РФПИ
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