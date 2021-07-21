Макаревич назвал идиотами россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V"

По словам Макаревича, таких идиотов в России "к сожалению, много", но с этим "ничего не поделаешь". Артист отметил, что у него нет оснований считать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" неудачной, так как "весь научный мир ее хвалит".

Артист признался, что сам привился этой вакциной и чувствует себя "прекрасно".

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