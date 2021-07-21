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21 июля, 2021
 
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Макаревич назвал идиотами россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V"

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Макаревич заявил, что вакцинировался российской вакциной "Спутник V"
Макаревич заявил, что вакцинировался российской вакциной "Спутник V"
Фото: andrey_makarevich_official / Instagram

67-летний российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич 20 июля в интервью российскому изданию "Газета. Ru" заявил, что считает идиотами тех соотечественников, которые отказывается делать прививки от коронавируса.

По словам Макаревича, таких идиотов в России "к сожалению, много", но с этим "ничего не поделаешь". Артист отметил, что у него нет оснований считать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" неудачной, так как "весь научный мир ее хвалит".

Артист признался, что сам привился этой вакциной и чувствует себя "прекрасно". 

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В России официально подтверждено 6 млн случаев COVID-19 и почти 150 тыс. смертей от этой болезни. В списке американского Университета Джонса Хопкинса она на пятом месте по заболеваемости, ее опережают США, Индия, Бразилия и Франция.

20 июля российские СМИ заявили, что на самом деле количество заразившихся коронавирусом россиян может быть в пять раз больше официальной статистки.

В России три вакцины от коронавируса: "Спутник V" (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), "ЭпиВакКорона" (зарегистрирована в октябре 2020 года) и "КовиВак", созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (зарегистрирована в феврале 2021 года).

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 13 июля этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 67 странах.

Вакцина "Спутник V" подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Теги: Россия, Андрей Макаревич, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки, Спутник V
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