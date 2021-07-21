В России могли выявить 29 млн случаев COVID-19 – в пять раз больше официальных данных – СМИ

В июле Шпилькин решил проанализировать сертификаты о перенесенном COVID-19, которые выдают на сайте государственных услуг.

Авторы расследования выявили, что 16-значный номер сертификата состоит из восьмерки, двузначного кода региона, единицы (эта цифра во всех проверенных сертификатах одинаковая и, скорее всего, обозначает получателя бюджетных средств). Следующие четыре цифры – месяц и год, а последние восемь – уникальный номер переболевшего.

Далее журналисты узнали, что при создании сертификата для переболевшего портал "Госуслуг" просто берет его номер из Федерального регистра и добавляет к нему первую восьмерку. А из того, что в реестре уникальный номер формируется при регистрации заболевания, следует, что последние восемь цифр в сертификате – это порядковый номер заболевшего человека. Эту информацию подтвердил журналистам и источник в одном из региональных минздравов.

Шпилькин собрал несколько десятков номеров сертификатов и дат выздоровления у добровольцев. Один из последних он получил от человека, выздоровевшего в конце июня 2021 года. Его порядковый номер – 27 млн 300 тыс. Источник в одном из федеральных ведомств, знакомый с работой реестра, подтвердил изданию "Медуза", что к середине июня порядковые номера больных действительно превышали 27 млн.

К середине июля, как выяснили журналисты, порядковые номера сертификатов для переболевших уже превышают 29 млн. Это почти в пять раз больше, чем официально зарегистрированное за время пандемии число случаев болезни в стране – 6 млн.

Если предположение журналистов верно, Россия находится на третьем месте по общему числу заболевших за время пандемии и на первом месте по числу заболевших на миллион населения.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом информацию о таком количестве заболевших отрицают.