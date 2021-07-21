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В России могли выявить 29 млн случаев COVID-19 – в пять раз больше официальных данных – СМИ

По официальным данным, в РФ подтвердили 6 млн случаев COVID-19
По официальным данным, в РФ подтвердили 6 млн случаев COVID-19
Фото: EPA

В России с начала эпидемии могли выявить 29 млн случаев COVID-19, хотя официально таких 6 млн. К такому выводу пришли журналисты изданий "Медуза", "Медиазона" и "Холод", а также аналитик Сергей Шпилькин, опубликовавшие 20 июля совместное расследование.

В июле Шпилькин решил проанализировать сертификаты о перенесенном COVID-19, которые выдают на сайте государственных услуг.

Авторы расследования выявили, что 16-значный номер сертификата состоит из восьмерки, двузначного кода региона, единицы (эта цифра во всех проверенных сертификатах одинаковая и, скорее всего, обозначает получателя бюджетных средств). Следующие четыре цифры – месяц и год, а последние восемь – уникальный номер переболевшего.

Далее журналисты узнали, что при создании сертификата для переболевшего портал "Госуслуг" просто берет его номер из Федерального регистра и добавляет к нему первую восьмерку. А из того, что в реестре уникальный номер формируется при регистрации заболевания, следует, что последние восемь цифр в сертификате – это порядковый номер заболевшего человека. Эту информацию подтвердил журналистам и источник в одном из региональных минздравов.

Шпилькин собрал несколько десятков номеров сертификатов и дат выздоровления у добровольцев. Один из последних он получил от человека, выздоровевшего в конце июня 2021 года. Его порядковый номер – 27 млн 300 тыс. Источник в одном из федеральных ведомств, знакомый с работой реестра, подтвердил изданию "Медуза", что к середине июня порядковые номера больных действительно превышали 27 млн.

К середине июля, как выяснили журналисты, порядковые номера сертификатов для переболевших уже превышают 29 млн. Это почти в пять раз больше, чем официально зарегистрированное за время пандемии число случаев болезни в стране – 6 млн.

Если предположение журналистов верно, Россия находится на третьем месте по общему числу заболевших за время пандемии и на первом месте по числу заболевших на миллион населения.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом информацию о таком количестве заболевших отрицают.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В России официально подтверждено 6 млн случаев COVID-19 и почти 150 тыс. смертей от этой болезни. В списке американского Университета Джонса Хопкинса она на пятом месте по заболеваемости, ее опережают США, Индия, Бразилия и Франция.

В июне издание РБК обратило внимание на данные Росстата и отметило, что естественная убыль населения в стране в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла больше чем в два раза – с 317,2 тыс. до 702 тыс.

Теги: Россия, расследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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