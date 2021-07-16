В РФ четвертые сутки подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

В России от COVID-19 умерло около 146,9 тыс. человек Фото: EPA

14 июля в РФ умер 791 пациент с COVID-19, 13 июля – 786, 12 июля – 780.

За все время пандемии от коронавирусной инфекции в России умерло 146 868 человек.

За последние сутки в РФ выявили 25 704 новых случая COVID-19, около 5,9 млн – с начала эпидемии.

В числе регионов, где подтверждено наибольшее число новых случаев заражения, – Москва (5382) и Московская область (2484), Санкт-Петербург (1948).