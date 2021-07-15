В РФ зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Больше всего летальных случаев от COVID-19 зафиксировано в Москве Фото: ЕРА

Накануне, 13 июля, в России от коронавирусной инфекции скончалось 786 человек. За все время пандемии в РФ умерло 146 069 пациентов с COVID-19.

В числе регионов, где зафиксировали наибольшее число летальных случаев от коронавируса, – Москва (7855) и Московская область (1876), Санкт-Петербург (1926).

За последние сутки в РФ выявили 25 293 новых случая коронавирусной инфекции, около 5,88 млн – с начала эпидемии.