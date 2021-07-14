В РФ вторые сутки подряд фиксируют новый рекорд смертности от COVID-19

Больше всего летальных случаев от COVID-19 зафиксировано в Москве Фото: EPA

Накануне, 12 июля, в России от коронавирусной инфекции скончалось 780 человек. За все время пандемии в РФ умерло 145 278 пациентов с COVID-19.

В числе регионов, где зафиксировали наибольшее число летальных случаев от коронавируса, – Москва (23 967) и Московская область (6797), Санкт-Петербург (17 809).

За последние сутки в РФ выявили 23 827 новых случаев коронавирусной инфекции, около 5,86 млн – с начала эпидемии.