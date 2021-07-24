На Филиппинах детям запретили выходить из дома из-за штамма "Дельта"

Разрешение на выход детям Филиппин на улицу отменили спустя две недели Фото: EPA

Двумя неделями ранее в стране ослабили карантин и разрешили детям в возрасте от пяти до 17 лет выходить на улицу в масках или других средствах защиты. Однако из-за угрозы штамма "Дельта" это разрешение было отменено.

Председатель управления по развитию столичного региона Филиппин Бенхур Абалос сказал, что такое решение было принято, поскольку дети еще не вакцинированы и могут быть потенциальными распространителями вируса, сообщает CNN Philippines.

Также в стране усилили ограничения по количеству людей за обедом в помещении, для салонов красоты и религиозных собраний, подчеркивает CNA.

На данный момент на Филиппинах подтвердили 47 случаев заражения штаммом "Дельта", трое заболевших умерли. При этом почти половина из этих 47 заразились внутри страны.