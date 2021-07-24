На Филиппинах детям запретили выходить из дома из-за штамма "Дельта"

Двумя неделями ранее в стране ослабили карантин и разрешили детям в возрасте от пяти до 17 лет выходить на улицу в масках или других средствах защиты. Однако из-за угрозы штамма "Дельта" это разрешение было отменено.
Председатель управления по развитию столичного региона Филиппин Бенхур Абалос сказал, что такое решение было принято, поскольку дети еще не вакцинированы и могут быть потенциальными распространителями вируса, сообщает CNN Philippines.
Также в стране усилили ограничения по количеству людей за обедом в помещении, для салонов красоты и религиозных собраний, подчеркивает CNA.
На данный момент на Филиппинах подтвердили 47 случаев заражения штаммом "Дельта", трое заболевших умерли. При этом почти половина из этих 47 заразились внутри страны.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует более чем в 100 странах.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии на Филиппинах подтвердили 1,5 млн случаев COVID-19, почти 27 тыс. человек умерли. Всего в стране проживает 108 млн человек.