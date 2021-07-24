Испания полностью откроется для украинцев со следующей недели

* Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021
Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС.
На в’їзді:
* свідоцтво про повну вакцинацію
або
* свіжий негативний тест
Всі актуальні умови в’їзду * https://t.co/8RkEzCg6Yk
На портале украинского МИД, созданном для путешественников, описаны условия въезда в Испанию. В страну будут пускать при наличии одного из документов:
Для всех пассажиров (в том числе для детей), прибывающих в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должен быть заранее заполнен формуляр санитарного контроля.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.
17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля разрешила въезд для украинцев Германия. Также украинцы могут путешествовать в Эстонию, Литву и Латвию, Словакию, Нидерланды. Помимо этого, для граждан Украины снова открыт Кипр.
С 26 июля для украинцев открываются Финляндия и Швеция.