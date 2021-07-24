Испания полностью откроется для украинцев со следующей недели

Ограничения на въезд в Испанию для украинцев снимут 27 июля Фото: depositphotos.com

* Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається.



Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС.



На в’їзді:

* свідоцтво про повну вакцинацію

або

* свіжий негативний тест



Всі актуальні умови в’їзду * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021

На портале украинского МИД, созданном для путешественников, описаны условия въезда в Испанию. В страну будут пускать при наличии одного из документов:

сертификата о вакцинации препаратами, одобренными в Европе (Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson) или Всемирной организацией здравоохранения (CoronaVac), и если после получения последней вакцины прошло более 14 дней;

отрицательного результата ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательного результата быстрого тестирования за 48 часов до въезда;

справки о выздоровлении.

Для всех пассажиров (в том числе для детей), прибывающих в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должен быть заранее заполнен формуляр санитарного контроля.