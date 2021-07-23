"Безвиз снова действует". Франция открыла границы для украинцев

Для въезда во Францию необходимо иметь свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо свежий тест на коронавирус с отрицательным результатом Фото: depositphotos.com

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцам согласно рекомендации Совета ЕС", – написал министр.

Он отметил, что для въезда во Францию необходимо иметь свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо свежий тест на коронавирус с отрицательным результатом.

По данным специального портала МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, ограничений для въезда во Францию нет, если гражданин Украины вакцинирован одной из следующих вакцин: Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield или Johnson & Johnson (Jansen).