"Безвиз снова действует". Франция открыла границы для украинцев

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцам согласно рекомендации Совета ЕС", – написал министр.
Он отметил, что для въезда во Францию необходимо иметь свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо свежий тест на коронавирус с отрицательным результатом.
По данным специального портала МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, ограничений для въезда во Францию нет, если гражданин Украины вакцинирован одной из следующих вакцин: Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield или Johnson & Johnson (Jansen).
Тепер офіційно:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021
Безвіз із * Францією знову діє!
Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
На в’їзді:
* свідоцтво про вакцинацію
або
* свіжий негативний тест
Детальні умови в’їзду на карті МЗС * https://t.co/EFdxgC7a7t
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.
17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля разрешила въезд для украинцев Германия. Также украинцы могут путешествовать в Эстонию, Литву и Латвию, Словакию, Нидерланды. Помимо этого, для граждан Украины снова открыт Кипр.
С 26 июля для украинцев открываются Финляндия и Швеция.