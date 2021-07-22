"Полноценный безвиз, как в старые добрые времена". Нидерланды открывают границу для украинцев

Съездить в Нидерланды можно будет без предъявления сертификата о вакцинации или ПЦР-теста Фото: depositphotos.com

"Полноценный безвиз, как в старые добрые времена", – отметил министр.

* Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи *



Краіна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа.



Всі умови в’їзду до країн світу * https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

По данным, опубликованным пресс-службой МИД, поездки в Нидерланды с любой целью будут возможны для украинцев с биометрическими загранпаспортами без ограничений и без сертификатов о вакцинации от коронавируса или негативных ПЦР-тестов. Проходить самоизоляцию также не потребуется.

Перед регистрацией на рейс в Нидерланды авиакомпании дают пассажирам форму о состоянии здоровья, которую нужно заполнить и предъявить перед посадкой на рейс. Если на один из вопросов формы будет дан ответ "да", авиакомпания не сможет пустить пассажира на борт, подчеркивают в МИД.