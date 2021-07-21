Мальта – лидер среди стран ЕС по доле жителей, полностью привитых от COVID-19. В Европе лидирует Исландия

Больше всего полностью вакцинированных граждан – в Германии Фото: EPA

Среди стран ЕС по доле жителей, полностью привитых от COVID-19, лидирует Мальта – 83,6% лиц (около 362 тыс.). Далее следуют Венгрия (65,1%, 5,25 млн) и Ирландия (64,8%, 2,44 млн).

Среди европейских государств, не входящих в ЕС, лидирует Исландия – в стране вакцинировано против коронавируса 82,6% лиц (233,5 тыс.) старше 18 лет.

По данным ECDC, больше всего полностью вакцинированных граждан в Германии – 35,47 млн.

В то же время одну дозу препарата от COVID-19 получили 249,75 млн жителей стран Евросоюза (67,4% их взрослого населения). В лидерах – Бельгия (84,6%, 7,48 млн), Мальта (83,1%, 350,4 тыс.) и Нидерланды (82,9%, 10,9 млн). Больше всего первую прививку против коронавируса получило граждан ФРГ – 46,5 млн.

10 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в страны ЕС поставили достаточно вакцин, чтобы привить от COVID-19 70% взрослого населения до конца месяца.